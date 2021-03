Lazio, la soddisfazione di Lucas Leiva per la vittoria sul Crotone - FOTO

Non poteva che essere una vittoria importantissima quella di oggi per la Lazio reduce da due ko di fila in campionato contro Bologna e Juventus e con una gara in meno, quella che dovrà essere rigiocata contro il Torino. Per questo i tre punti conquistati contro il Crotone sono d'oro per la squadra di Inzaghi. In molti al termine del match hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il risultato e tra questi c'è anche Lucas Leiva che in un post pubblicato su Instagram ha usato poche e semplici parole: "Vittoria importantissima oggi".

Lazio - Crotone, Strakosha esulta con la squadra: “Grande vittoria” - FOTO

SONDAGGIO - Lazio - Crotone, vota il migliore in campo dei biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE