SONDAGGIO - Lazio - Crotone, vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO CROTONE SONDAGGIO - La Lazio torna al successo e, con un po' di fatica in più del previsto, supera per 3-2 il Crotone. Luis Alberto, Milinkovic Savic e Caicedo hanno steso i calabresi e si sono rilanciati nella corsa per un posto in Champions League. Ora la palla passa a voi che dovete indicare chi è stato il migliore. Come al solito sta a voi scegiere chi è stato il più determinante nella squadra di Inzaghi. Per esprimere la vostra preferenza potete cliccare sul link in basso oppure usare il box apposito sulla homepage del sito in basso a destra.

