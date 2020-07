Lazio, la squadra barcolla ma si appoggia alla colonna Radu: i numeri

Poche ma buone certezze per la Lazio in questo periodo, una su tutte è la colonna Stefan Radu. Il difensore, alla sua tredicesima stagione in biancoceleste e recentemente entrato nel podio dei giocatori con più presenze nella storia laziale (terzo con 379, ndr), nonostante l'età tiene bene il campo e si dimostra una roccia in difesa. La partita di ieri lo dimostra.

I NUMERI - Se la Lazio ieri è riuscita a portare a casa il pareggio, è anche merito della prestazione del numero 26: 0 controlli sbagliati e 0 palloni persi, 93.6% di accuratezza nei passaggi, 100% di accuratezza nei cross, 2 falli, 4 duelli vinti, 2 tackle vinti, 4 intercettazioni e 3 chances create. Sia in attacco che in difesa il leader laziale ha provato a dare una scossa ai suoi. Quando tutto sembra perduto bisogna appoggiarsi alle uniche certezze che si hanno. Come un naufrago si appoggia ad un pezzo di legno in mezzo al mare, così la Lazio deve fare con Radu sperando che, nonostante il tronco sia usurato, il naufrago riesca a raggiungere la riva e i capitolini riescano ad accedere in Champions League.

Si ringrazia LazioPage per le statistiche