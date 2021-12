Lazio, la squadra si prepara alla ripresa: si riparte con una doppia seduta

Concluso il periodo di vacanza per le festività natalizie, la Lazio si prepara a ripartire con gli allenamenti per poi fermarsi nuovamente in occasione del primo giorno del 2022. Nella giornata di oggi i biancocelesti sono chiamati a rientrare a Roma: domani, infatti, è stata fissata una doppia seduta di lavoro. In particolare, gli uomini di Sarri si ritroveranno al centro sportivo alle ore 10.30 e poi alle 15. Partirà in questo modo la marcia d'avvicinamento alla gara del 6 gennaio, nella quale la Lazio affronterà in casa l'Empoli.

