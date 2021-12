Lazio, contatti continui con Luiz Felipe per il rinnovo: la situazione

Il tempo stringe e il 2022 si avvicina e la situazione che riguarda il rinnovo contrattuale di Luiz Felipe non è ancora stata definita. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il brasiliano è a scadenza e dal prossimo anno sarà quindi libero di firmare per un'altra società. Nessun prolungamento è stato ancora firmato: la Lazio offre un ingaggio di poco meno di 2 milioni, Luiz Felipe ne vorrebbe almeno 2,5 ed essendo arrivato ormai a scadenza potrebbe avvicinarsi anche ai 3.

Su di lui è tornato alla carica il Barcellona, interessato anche due anni fa, ma anche altre squadre della Liga come il Betis. Per Sarri il difensore è un giocatore importante e molto probabilmente entrerà a far parte anche della Nazionale italiana. I contatti sono continui, la voglia da entrambe le parti di trovare un accordo c'è anche se il tempo stringe.

