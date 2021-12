Lazio, Milinkovic è l'arma in più: i numeri pazzeschi del suo 2021

RASSEGNA STAMPA - Un centrocampista totale. Milinkovic difende, attacca e rifinisce. E' lui l'uomo in più della Lazio in questo 2021. Pilastro per Inzaghi e punto di riferimento anche per Sarri, il serbo è una certezza ormai da qualche anno del club biancoceleste e lo dimostra ogni giorno sul terreno verde. Il 2021 del Sergente si chiude con la doppia cifra sia di gol che di assist. In pochissimi in Italia ci sono riusciti quest'anno. Tra i centrocampisti solo Zielisnki e Malinovskyi. Se si contano anche gli attaccanti, fanno parte della lista anche Zapata, Insigne e Muriel. A differenza dei colleghi, Milinkovic è l'unico a coprire il ruolo di mezzala pura, partendo sempre da lontano rispetto alla porta avversaria. Il litigio con Sarri non è mai esistito, lo ha dichiarato il mister, e la Lazio si tiene stretta il suo fuoriclasse con il numero 21 sulle spalle.