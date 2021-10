Lazio, la testa è già a Bologna. La carica di Cataldi: "Ora un'altra battaglia" - FOTO

In casa Lazio non c'è neanche il tempo di festeggiare la vittoria d'Europa League contro la Lokomotiv Mosca che davanti agli occhi i giocatori hanno già il prossimo impegno di campionato. Domenica alle 12.30 al Dall'Ara è infatti in programma il match contro il Bologna che chiuderà, di fatto, il mini tour de force di settembre. Dopo il match contro gli uomini di Mihajlovic ci sarà la pausa per le nazionali e dunque la Lazio, come le altre squadre di Serie A, potrà approfittare delle due settimane di stop. Al momento la testa del gruppo è già alla gara contro i rossoblù. Lo sa bene Cataldi, che su Instagram ha scritto: "Bravi ragazzi, ora un'altra battaglia".

