Lazio, la Tevere chiama all'attenzione Muriqi e lui risponde

È in corso all’Olimpico la gara di Coppa Italia tra Lazio e Udinese. A pochissimi secondi dal calcio d’inizio, da una Tevere semi deserta si alza un coro per Muriqi: “Mi è sembrato di vedere Muriqi”. Non si è fatta attendere la risposta dell’attaccante che ha fatto un cenno con la mano. Il kosovaro è in campo dal primo minuto.

