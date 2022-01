Calciomercato Lazio, dalla Francia: "Il Saint Etienne sonda per Muriqi, ma..."

Non solo Turchia, Russia e Inghilterra, per Muriqi ci si muove pure dalla Francia. Secondo quanto riportato da alcuni media francesi, infatti, il Saint Etienne avrebbe effettuato un sondaggio per capire se ci fosse la possibilità di portare in Ligue 1 l'attaccante kosovaro. L'idea sarebbe stata del tecnico, Pascal Dupraz, desideroso di aggiungere un centravanti fisico al proprio pacchetto offensivo. Secondo quanto riportato in Francia, però, la volontà del Saint Etienne, ultimo in campionato, a -5 dalla zona salvezza, è quella di prendere Muriqi solo in prestito, una formula ovviamente non gradita alla Lazio che per cedere l'ex Fenerbahce vuole almeno un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di circa 10-11 milioni di euro. Cifre proibitive per il Saint Etienne e idea che sembra tramontata sul nascere.