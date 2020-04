Lazio, la voglia di ripartire di Radu: Negro a portata di mano

La Lazio spinge per ripartire con gli allenamenti, Lotito fin da subito ha spinto in questa direzione. Man mano che si avvicina la data di scadenza dell'attuale DPCM la possibilità della ripresa diventa più concreta, anche se ancora non è una certezza. Chi in casa biancoceleste ha un motivo in più per ricominciare è Stefan Radu. Il senatore della rosa nelle ultime 12 giornate di Serie A potrebbe raggiungere altri record di presenze: al momento è a quota 372 e ha nel mirino Negro con 376. Una volta scavalcato il campione d'Italia 2000 davanti ci sarebbero Wilson con 394 e Favalli con 401. Loro sono irraggiungibili nella stagione in corso, ma nella prossima il doppio sorpasso è molto più che possibile.

SERIE A, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DI SPADAFORA

CALCIOMERCATO LAZIO, LA QUESTIONE KEITA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE