Lazio Lab, nuovo spazio medico per i giocatori: arriva un nuovo ambulatorio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Lazio Lab di Formello si allarga. Ad oggi si occupa anche delle patologie a carico dei denti e degli apparati responsabili della masticazione: si tratta della gnatologia. Sono in molti però a chiedersi cosa c'entra con i giocatori, a svelare il motivo è Massimo Pirelli, dottore specialista in odontoiatria, gnatologo che, come riporta il Corriere dello Sport ha spiegato: "Bisogna pensare ai denti come all’appoggio dei piedi. L’esempio che faccio è il sassolino sotto al piede. Alzi la gamba e contrai il muscolo per evitarlo. Lo stesso vale per i denti, se non li appoggi bene sposti la mandibola, il tutto incide sulla postura e i muscoli si affaticano più facilmente.

Il dottore a capo del progetto ha poi spiegato: "I problemi di malocclusione, che scatenano molti sintomi come vertigini e mal di testa, di solito vengono affrontati con byte generici. A Formello c’è un ambulatorio odontoiatrico per dare un aiuto ai calciatori. E’ stato costruito con tutta la tecnologia possibile per studiare il movimento articolare mandibolare. Noi non costruiamo un byte ma un tutore personalizzato".