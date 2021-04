Lazio , lady Caicedo festeggia l'International Kiss Day - FOTO

Giornata speciale quella di oggi in cui in tutto il mondo si festeggia l'International Kiss Day, ovvero la giornata mondiale del bacio. Una ricorrenza che ha ancor più valore oggi dopo un anno di pandemia che ci ha costretto al distanziamento sociale. La Lazio ha pubblicato in merito un video con i "migliori" baci dei biancocelesti e anche lady Caicedo ha voluto festeggiare con una bellissima foto insieme all'attaccante della Lazio e a loro figlia. "Felice giornata Internazionale del bacio. Baci per tutti!".