Lazio, lady Cataldi e il piccolo Tommaso alla volta di Auronzo: "Papi arriviamo!" - FOTO

Decimo giorno di lavoro per la Lazio di Maurizio Sarri sotto le Tre Cime di Lavaredo. I biancocelesti stanno preparando al meglio la nuova stagione sopportati ad Auronzo di Cadore dai tifosi che si sono recati sotto le Dolomiti per sostenerli e anche dalla famiglia come nel caso di Danilo Cataldi. La moglie Elisa e il piccolo Tommaso infatti stanno raggiungendo il numero 32 in Veneto come testimonia la storia postata su Instagram che li ritrae insieme e la didascalia: "Papi arriviamo!".

