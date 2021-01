Lazio, lady Luis Alberto: "Tornare in Spagna? Siamo molto felici a Roma" - FOTO

Serata di risposte social per lady Luis Alberto che ha partecipato ad un giochino che va molto di moda su Instagram: quello del vero o falso. Tra le tante domande non potevano mancare quelle riguardanti il Mago, autore di una partita suberba nel derby della Capitale. A chi le chiede se Luis è il giocatore più forte d'Italia Patricia risponde: "Per me è il migliore del mondo" e a chi paventa un possibile ritorno in Spagna: "In questo momento non ci penso, siamo molto felici a Roma". Infine alla domanda su cosa farebbe nel caso il dieci andasse a giocare lontano in Cina, Russia o negli Emirati Arabi la moglie dello spagnolo risponde: "Siamo una famiglia, non immagino la nostra vita separati", un'ulteriore dichiarazione d'amore.

Lazio - Roma, la "gufata" di Rizzitelli finisce su 'Striscia la Notizia' - VIDEO

Oddi: "Lazio grande squadra e grande società. Con la giusta cattiveria..."

TORNA ALLA HOMEPAGE