Lazio, lady Zarate ricorda gli anni di "Maurito" in biancoceleste - FT

Difficilmente chi indossa la maglia della Lazio riesce, anche dopo anni, a staccarsi dal ricordo di quanto vissuto, a maggior ragione se poi con la maglia biancoceleste eri un vero e proprio idolo della tifoseria. Mauro Zarate ha vissuto momenti bellissimi a Roma, i tifosi lo hanno amato per le sue prodezze e anche se la storia non ha avuto un lieto fine l'argentino e anche la sua famiglia sono rimasti molto legati all'esperienza capitolina. Così la moglie del calciatore Natalie Weber ha postato alcune foto su Instagram sotto richiesta dei suoi followers: una all'Olimpico e una di Zarate in campo accompagnata anche dalla didascalia: "Sempre Lazio" con un cuore azzurro a suggellare il tutto.

