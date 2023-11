Lazio, Lazzari a Sky: "Servivano risposte, ma non basta. Tra di noi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida vinta contro il Celtic, Manuel Lazzari ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prestazione della squadra soffermandosi in particolare su quella di Ciro Immobile. Le parole del biancoceleste: "Penso che abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto tante occasioni da gol. Nel secondo tempo siamo stati più bravi perché giravamo palla molto più velocemente, loro sono andati in diffcoltà. Servivano risposte, le abbiamo date ma non basta. Dobbiamo rialzarci in campionato".

"Perché la Lazio è diversa in campionato? Ci stiamo lavorando, non capiamo nemmeno noi perché in Champions siamo una squadra e in campionato un’altra. Facciamo tante riunioni tra di noi, cerchiamo di risolvere il problema e da domani penseremo al Cagliari perché è una partita da dentro o fuori e quindi ci prepareremo bene".

"Immobile, come sta vivendo questa situazione? Sappiamo che Ciro è un attaccante fortissimo e non sono io a dirlo, stasera ha fatto la differenza. Per noi resta il capitano, un giocatore fondamentale per noi. Deve stare sereno come tutti noi e cercare di avere l’atteggiamento come questa sera".

