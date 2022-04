Lazio, Lazzari e Milinkovic riportano sorriso e tre punti: Sassuolo ko

Pubblicato il 2/04

La Lazio è tornata. Dopo il brutto passo falso nel derby, la squadra biancoceleste torna a esprimersi sui livelli visti in questo 2022. Una prestazione molto positiva di Immobile e compagni che battono un avversario non facile. Il Sassuolo, infatti, in questa stagione ha vinto due volte a San Siro ed è una rivale da non sottovalutare. I gol di Lazzari e Milinkovic Savic riportano la vittoria ed entusiasmo tra i capitolini che ora sono attesi da sette finali per chiudere al meglio una stagione dove c’è un’Europa da conquistare. Nel finale la rete di Traore fa riaffiorare qualche fantasma dal passato, ma la squadra di Sarri riesce a portare a casa i 3 punti.

FORMAZIONI - Tre novità per la Lazio rispetto alla gara con la Roma con Zaccagni che torna dalla squalifica e si riprende il posto in attacco. In difesa tornano Lazzari e Patric dal primo minuto al posto di Hysaj e Luiz Felipe. Negli ospiti due assenze importanti per Dionisi che deve rinunciare a Berardi e Maxime Lopes.

PRIMO TEMPO - La Lazio dimostra subito di essere tornata quella che aveva fatto bene prima del derby e Lazzari scalda subito in riflessi di Consigli che si supera dopo pochi secondi. Dopo una fiammata di Traore che si perde sull’esterno della rete, Strakosha salva su Scamacca e Frattesi manda alto. La squadra di Sarri preme sull’acceleratore e prende in mano le redini del gioco. Sulla destra in particolare il binomio Lazzari - Felipe Anderson fa impazzire la retroguardia neroverdi. Proprio su una sovrapposizione dell’ex Spal, Immobile e Zaccagni si scontrano in area e non riescono a calciare. Al 16’, Lazzari si mette in proprio, si accentra ed esplode il sinistro che non lascia scampo a Consigli. Sulle ali dell’entusiasmo le aquile attaccano a testa bassa, ma non sono precisi. Zaccagni mette fuori di testa, mentre Marusic prova un tiro a girare su cui il portiere ospite si supera e ci arriva con la mano di richiamo. Immobile e Zaccagni non inquadrano lo specchio di testa, mentre Felipe Anderson trova il piede di Consigli. Il Sassuolo resiste e poco prima dell’Intervallo sfiora addirittura il pareggio: Frattesi di testa colpisce il palo e sulla respinta Scamacca tira troppo debolmente facendo fare una super figura a Strakosha che blocca a terra. Senza recupero si va all’intervallo.

SECONDO TEMPO - La ripresa si apre con il raddoppio della Lazio: punizione di Luis Alberto, taglio perfetto di Milinkovic che tocca quel tanto il pallone che basta per mettere fuori causa Consigli e palla in rete. Esultanza doppia perché la rete, dopo una lunghissima revisione del Var, viene confermata con il boato dell’Olimpico. Avanti di due gol, le aquile abbassano il ritmo e provano a far uscire il Sassuolo per colpire di rimessa. Al 71’ Luis Alberto cerca il tris con una splendida parabola da calcio d’angolo, palla che pizzica la traversa e finisce sul fondo. Nell’ultimo quarto d’ora girandola di cambi per Sarri che richiama Leiva, Milinkovic Savic e Akpa Akpro e inserisce Cataldi, Basic e Akpa Akpro. In pieno recupero Traore dimezza lo svantaggio e fa venire qualche brivido ai biancocelesti che però portano a casa tre punti fondamentali.