Lazio, le condizioni di Immobile e Zaccagni

La sconfitta subita a Bologna va archiviata il prima possibile. La pausa per le Nazionali non dà modo alla Lazio di riscendere subito in campo come ormai si è abituati a fare. Nel mirino dei biancocelesti ora c'è la sfida all'Inter dell'ex Simone Inzaghi il 16 ottobre all'Olimpico e Sarri spera di avere tutti i suoi effettivi a disposizione. In particolare Ciro Immobile, out nell'ultima sfida per una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra rimediato contro la Lokomotiv Mosca.

INFERMERIA - L'attaccante ha già ripreso il lavoro personalizzato in palestra, da protocollo il recupero per un infortunio del genere è di 10 giorni e tra una settimana svolgerà nuovi esami che daranno il responso ufficiale sulla sua presenza o meno contro i nerazzurri. Diverso il discorso per Zaccagni che sembrava certo di poter rientrare tra i convocati. L'esterno sabato ha avvertito di nuovo dolore dopo tre giorni di lavoro differenziato e si teme un allungamento dei tempi di recupero.