Lazio, le decisioni del giudice sportivo: uno squalificato e tre ammoniti

All'indomani del posticipo della decima giornata di campionato, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali della Lega. In casa Lazio, impegnata col Como al Sinigaglia, sono quattro i sanzionati. Confermata la squalifica a Nuno Tavares in seguito alla doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il portoghese dovrà stare fermo un turno e dunque, salterà la gara all'Olimpico col Cagliari. Castellanos, Isaksen e Vecino sono stati ammoniti, sempre "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 01/11