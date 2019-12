Lazio, le esultanze dalla panchina: il boom è figlio di un gruppo d’acciaio

In casa Lazio si ripete la stessa scena in occasione di ogni gol fatto. Giocatori, fisioterapisti, magazzinieri biancocelesti si alzano dalla panchina e cominciano a correre all’impazzata per festeggiare. L’esultanza è stata la stessa in tutte e tre le ultime partite della compagnie capitolina, risolve o chiuse all’ultimo minuto: la punizione di Cataldi a Riyad, il colpo di testa di Caicedo alla Sardegna Arena ed il graffio del ‘Panterone’ con la Juve all’Olimpico. Una gioia incontrollata, che conferma l’entusiasmo, ma soprattutto la compattezza di un gruppo d’acciaio. La scena si era ripetuta anche in Arabia Saudita, quando il Tucu, lanciato in contropiede da Caicedo, stava dribblando Szczesny e depositando la palla in rete, Quel gol è stato annullato a causa della posizione di fuorigioco dell’argentino, ma anche lì tutti erano già entrati in campo per festeggiare e corrergli dietro ad abbracciarlo. Una vera esplosione, arrivata a Cagliari per due volte: una in occasione del gol del pareggio e l’altra, ancor più fragorosa, alla rete del definitivo 2-1 dopo sette minuti e venticinque secondi di recupero.

GRUPPO - Si è detto e ripetuto tante volte: la vera arma della Lazio è il gruppo. Un gruppo in cui non ci sono invidie e gelosie, né scontenti. Un gruppo cementato, guidato da Simone Inzaghi nel ruolo di trascinatore. Le gerarchie sono conosciute e rispettate da tutti, ognuno ha avuto la propria occasione e anche le seconde linee stanno rispondendo bene. Parolo e Caicedo sono delle certezze, Cataldi sta vivendo un momento d’oro, Jony è stato prezioso con i suoi cross dalla fascia sinistra alla Sardegna Arena. Il successo della Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, passa per un vero gruppo d’acciaio.

Lazio, premio Supercoppa: ecco a quanto ammonta il bonus per i giocatori

Lazio, che entusiasmo! Affluenza record in negozio. Campagna abbonamenti, si riapre?

TORNA ALLA HOMEPAGE