Lazio, le nazionali chiamano: tutti gli impegni dei biancocelesti

Archiviata la trasferta di Udine, la Serie A della Lazio e delle altre squadre si farà un attimo da parte. Arriva la sosta delle Nazionali con tanti calciatori biancocelesti che lasceranno la Capitale per raggiungere i propri paesi d'origine. Gli italiani Immobile, Lazzari e Acerbi avranno tre impegni per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2022. Prima l'Irlanda del Nord, poi la Bulgaria e la Lituania in trasferta. Stesso discorso per la Serbia di Milinkovic che se la vedrà con Irlanda, Portogallo e Azerbaigian. Triplo impegno anche per Strakosha con l'Albania che affronterà Andorra, Inghilterra e San Marino. Anche Marusic, l'uomo più in forma di questa Lazio, volerà in Montenegro per poi disputare tre gare contro Lettonia, Gibilterra e Norvegia. Muriqi e il suo Kosovo giocheranno prima un’amichevole con la Lituania e poi con Svezia e Spagna per la qualificazione ai mondiali. Impegno nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022, invece, per Akpa Akpro che con la sua Costa d’Avorio affronterà prima il Niger e poi l’Etiopia.

TUTTI GLI IMPEGNI DEI BIANCOCELESTI

IMMOBILE, ACERBI, LAZZARI

Italia - Irlanda del Nord (25/03)

Bulgaria - Italia (28/03)

Lituania - Italia (31/03)

MILINKOVIC

Serbia - Irlanda (24/03)

Serbia - Portogallo (27/03)

Azerbaigian- Serbia (30/03)

STRAKOSHA

Andorra - Albania (25/03)

Albania - Inghilterra (28/03)

San Marino - Albania (31/03)

MARUSIC

Lettonia - Montenegro (24/03)

Montenegro - Gibilterra (27/03)

Montenegro - Norvegia (30/03)

MURIQI

Kosovo - Lituania (24/03)

Kosovo - Svezia (28/03)

Spagna - Kosovo (31/03)

AKPA AKPRO

Niger - Costa d’Avorio (26/03)

Costa d’Avorio - Etiopia (30/03)

Pubblicato il 22/03