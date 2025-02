Lazio, le pagelle dei quotidiani: Pedro d'annata e super Castellanos!

WEBTV LAZIO, INFORTUNIO HYSAJ: TERMINATE LE VISITE MEDICHE A VILLA MAFALDA - VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... VOCI DI MERCATO LAZIO, VECINO ALZA IL RITMO. E LA SOCIETÀ PENSA AL RINNOVO... RASSEGNA STAMPA - Si sta avvicinando il rientro di Matìas Vecino. Come emerso dai test svolti ieri dall'uruguaiano, il ritorno in campo è previsto tra Napoli e Venezia. Sta iniziando ad aumentare i carichi di lavoro, sono segnali più che... RASSEGNA STAMPA - Si sta avvicinando il rientro di Matìas Vecino. Come emerso dai test svolti ieri dall'uruguaiano, il ritorno in campo è previsto tra Napoli e Venezia. Sta iniziando ad aumentare i carichi di lavoro, sono segnali più che...