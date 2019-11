Lazio - Lecce, chi si rivede. Marchetti: "Sempre bello tornare" - FT&VD

Un pomeriggio amarcord per Federico Marchetti. L'ex portiere della Lazio (in panchina ieri nel pareggio del Genoa al San Paolo) ha approfittato della giornata libera per fare capolino nella sua vecchia casa. Intensi, ricchi di alti e bassi. Vincenti. I suoi anni a Roma sono rimasti nel cuore dell'attuale estremo difensore rossoblu, che tra poco si siederà in tribuna per assistere alla sfida dei biancocelesti contro il Lecce. Lalaziosiamonoi.it è riuscita a intercettare l'ex laziale per qualche battuta nel pre-gara: "Sono affezionato alla Lazio, e impressionato dalla squadra. Quando torno è sempre emozionante. Grazie e Forza Lazio". Il portiere del 26 maggio si è anche fermato a parlare con il giornalista di Striscia La Notizia Jimmy Ghione, tifoso del Torino (suo figlio è laziale ndr) e amico di Marchetti. Di seguito, ecco le foto e il video di Marchetti fuori dall'Olimpico.