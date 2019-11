Lazio - Lecce, Stendardo: “All’Olimpico giallorossi a viso aperto. Sul rigore…”

A qualche giorno da Lazio-Lecce, gara giocata all’Olimpico e terminata 4-2, Guglielmo Stendardo, doppio ex del match, ha commentato la prova di entrambe le compagini a La Gazzetta del Mezzogiorno: “All’Olimpico ho ammirato un buon Lecce che, dopo aver sofferto nella fase iniziale del primo tempo, è venuto fuori bene, pareggiando. Nella ripresa, si è fatto colpire dal secondo gol della Lazio proprio nel suo momento migliore. Poi, l’episodio del gol annullato a Lapadula, dopo il rigore calciato da Babacar e respinto da Strakosha, ha mutato nuovamente gli equilibri, influendo anche sullo stato d’animo dei calciatori giallorossi”.

CARATTERE - “Piuttosto, mister Liverani può essere contento della mentalità dimostrata per l’ennesima volta dai propri uomini. Non è usuale vedere una matricola esprimersi con tanta personalità ed in maniera costantemente propositiva in Serie A. Sino ad oggi, l’undici salentino ha provato sempre e comunque a giocare a viso aperto anche contro le big e la Lazio, pur non avendo la forza della Juventus o dell’Inter, va considerata tale perché dispone di elementi di grande caratura e perché Inzaghi lavora con questo gruppo già da alcune stagioni ed i biancocelesti hanno raggiunto automatismi di prim’ordine e lottano stabilmente nelle alte sfere della graduatoria”.

RIGORE - “A mio parere la massima punizione doveva essere battuta nuovamente ma l’arbitro è stato di parere opposto. Continuare a parlarne serve a poco”.

