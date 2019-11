Whoscored, la Top 11 della 12a giornata di A: presenti due laziali - FOTO

L’ultima giornata di Serie A ha regalato soddisfazione alla Lazio, che ha potuto esultare per la vittoria ottenuta all’Olimpico contro il Lecce di Liverani. In particolare, Acerbi e Correa si sono resi protagonisti di ottime prestazioni. Nel caso dell’argentino, poi, è arrivata anche una doppietta, con il quale ha potuto rispondere a tutti coloro che, negli ultimi tempi, avevano messo in discussione il proprio cinismo sotto porta. Entrambi i giocatori biancocelesti sono stati inseriti nella miglior formazione della dodicesima giornata di Serie A, stilata dal noto portale sportivo Whoscored. I due laziali inseriti nella Top 11 sono in buona compagnia: gli altri nove posti sono occupati da Gagliolo, de Vrij, Orsolini, Belotti, Nainggolan, Kluivert, Berezynski e Cigarini.

Lazio, Luis Alberto svetta in un'altra classifica europea: i dettagli - FOTO

Serie A, la classifica delle ultime cinque giornate: Lazio in vetta

TORNA ALLA HOMEPAGE