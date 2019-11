Serie A, la classifica delle ultime cinque giornate: Lazio in vetta

Da sosta a sosta. Cinque giornate di Serie A (più due di Europa League), quattro successi per la Lazio. I biancocelesti sono finalmente riusciti a trovare quella continuità cercata a lungo, serviva una scintilla. Serviva un secondo tempo come quello di Lazio - Atalanta per accendere il fuoco dentro ai ragazzi di Inzaghi. Il 3-3 contro la Dea resta anche l'unica non vittoria di questo mini-ciclo di campionato, il più difficile sulla carta e al contempo il più redditizio sul campo in termini di punti. Grazie ai trionfi contro Fiorentina, Torino, Milan e Lecce - sommati al pareggio contro i nerazzurri - la Lazio ha collezionato 13 punti. Un cammino pareggiato solo da Cagliari (curiosamente a pari merito in classifica proprio con i biancocelesti), Inter e Juventus. Subito dietro la Roma con 10, poi tutte le altre. Tra cui spiccano i miseri 6 punti messi in cascina dal Napoli. Ecco la classifica completa.

PUNTI CONQUISTATI NELLE ULTIME 5 PARTITE

Lazio 13

Cagliari 13

Inter 13

Juventus 13

Roma 10

Parma 8

Sassuolo 7

Udinese 7

Atalanta 6

Napoli 6

Sampdoria 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 5

Lecce 4

Milan 4

Torino 4

Genoa 4

Bologna 3

SPAL 2

Brescia 1

LAZIO, LUIS ALBERTO PRINCIPE DEGLI ASSIST IN EUROPA

LAZIO, DUE SPONSOR PER LA SUPERCOPPA

TORNA ALLA HOMEPAGE