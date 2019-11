Lazio, Luis Alberto svetta in un'altra classifica europea: i dettagli - FOTO

Sul terzo posto della Lazio in campionato c’è, indubbiamente, lo zampino di Luis Alberto, che si sta ritagliando uno spazio di primo piano nella formazione di Inzaghi. Lo spagnolo occupa il primo posto nella classifica relativa agli assist-man della Serie A. Ed anche in Europa, solamente un De Bruyne in forma straordinaria sta negando la medaglia d’oro al ‘Mago’. L’ex Liverpool, però, si è guadagnato il primo posto in un’altra classifica, che prende in considerazione i maggiori cinque campionati europei: Luis si è reso protagonista del maggior numero di ultimi passaggi (308), lasciando la medaglia d’argento al rivale del Manchester City (234). Bronzo per Andrew Robertson, seguito rispettivamente da Odegaard e Banega. Lo spagnolo ha festeggiato, condividendo il riconoscimento con i propri followers di Instagram.

