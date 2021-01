Lazio, Ledesma: "Derby anomalo, i biancocelesti possono scalare la classifica"

Ai microfoni di Radiosei, l'ex Lazio Ledesma ha commentato il derby in programma domani: "Il derby è sempre una gara speciale, ma questo è davvero anomalo, non ci saranno i tifosi sugli spalti, mancherà la tensione classica di questa partita, il momento è delicato per tutti ed è chiaro che a farne le spese è anche l'attesa di questo derby. Più per la classifica sarà una gara molto importante dal punto di vista mentale, utile per sbloccare psicologicamente una squadra che può ancora puntare a scalare la classifica. E' vero, la Lazio ha qualche punto in meno, ma le giornate che mancano sono ancora molte. Le chiavi della partita? La Lazio ha bisogno di spazi, deve essere brava a crearseli, ma deve stare attenta all'aggressività della Roma".

