Lazio, Castroman: "Quel gol al derby è stata la rete che tutti sognano"

Poco più di 24 ore e Lazio e Roma scenderanno in campo sul prato dell'Olimpico per disputare il derby della Capitale. Proprio in vista dell'importante gara l'ex biancoceleste Lucas Castroman è intervenuto ai microfoni dell'Agenzia ufficiale, lui che in quel famoso derby del 2001 decise la straccitadina all'ultimo secondo: "Il mio primo derby è stato incredibile. Non solo dentro il campo ma fuori: non avevo mai visto nulla di simile. E' stato un momento fantastico della mia vita. Segnare in quel derby, in quel momento è stato un regalo di Dio. La palla è entrata in porta, all'angolino, dopo esser passato in mezzo a tanti avversari: lo ricorderò per sempre. Grazie a quella rete sono ancora ricordato a distanza di tanti anni. E' stato il gol che tutti sognano".

DERBY - "Mi auguro che la Lazio possa vincere agevolmente. E' quello che ho augurato a tutte le squadre biancocelesti dopo la mia che, in particolare, era ricca di argentini. Correa in questo momento non è al massimo ma sicuramente si riprenderà perché è un ragazzo con forza e qualità. Spero che proprio lui possa trovare la giocata decisiva e poi auguro sempre il meglio ad una società meravigliosa come la Lazio".

LAZIO - "Non ho mai smesso di seguire la Lazio. Inzaghi sta riuscendo a rendere felice ogni suo calciatore a prescindere dall'impiego. Oltre al gioco la caratteristica più bella di questa squadra è la consapevolezza che ogni calciatore che scende in campo può dare il massimo dando lo stesso contributo rispetto ad ogni compagno di squadra. Con chi mi sarebbe piaicuto giocare? Con tutti. Nel mondo ci sono tanti giocatori e tutti quelli che indossano la maglia biancoceleste devono essere orgogliosi di vestirla, di giocare in uno stadio bellissimo come l'Olimpico e di giocare partite come il derby che sono uniche al mondo. Mi auguro sempre che tutto possa andare bene per la Lazio e per i suoi tifosi".

Fiorentina, Biraghi spegne le voci di mercato: "Disposto a restare a lungo"

Lazio, il piano di Luis Alberto per il derby: "Io la passo a Immobile, e lui fa gol" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE