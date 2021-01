Briga: "La mia lazialità trasmessa di Padre in Figlio. Derby? Dico che..."

Ad un passo da Piazza della Libertà, il luogo in cui tutto è iniziato in quel famose 09 gennaio 1900. Mattia Briga è cresciuto nel quartiere Prati a Roma e la sua lazialità gliel'ha trasmessa il papà. Il cantante e tifoso biancoceleste ne ha parlato ai microfoni dell'Agenzia Ufficiale: "La passione per la Lazio è legata alla tradizione e al tramandarsi di questo amore. La Lazio è stata tramandata da mio nonno, così a mio padre e poi a me. Sono nato a Prati, a pochi passi da Piazza della Libertà. Il primo derby che ho visto allo stadio è stato quello del 1998 e la Lazio vinse per 2-0 con le reti di Boksic e Nedved. Il primo derby che ricordo invece è quello del '96 vinto per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Signori".

LAZIO - "Credo che a volte manchi un po' di fame, di quella cattiveria necessaria per ottenere risultati positivi. La Lazio deve essere più consapevole per poter ambire a traguardi ambiziosi. La Roma è in un momento positivo ma anche la Lazio ha un ottimo reparto a centrocampo e calciatori che vantano tanta fantasia e fisicità come Milinkovic e Luis Alberto. Ci sono Immobile, Caicedo, Lazzari uno dei calciatori più veloci del campionato. Mi aspetto una gara intelligente da parte dei biancocelesti, non di attesa".

Fiorentina, Biraghi spegne le voci di mercato: "Disposto a restare a lungo"

Lazio, il piano di Luis Alberto per il derby: "Io la passo a Immobile, e lui fa gol" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE