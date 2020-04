Lazio, Leiva con gli elettrostimolatori sulla coscia per recuperare - FOTO

LAZIO, LEIVA RECUPERA - Prosegue la riabilitazione di Leiva dopo l'operazione necessaria al ginocchio e la pulizia del menisco. Il brasiliano riesce già a piegare la gamba, spera in un recupero abbastanza rapido per tornare il prima possibile a disposizione della Lazio. Su Instagram, tramite le sue storie, ha pubblicato un altro momento della sua giornata, ormai riempita con gli esercizi per il ginocchio: si vede la coscia di Lucas con quelli che sembrano diversi elettrostimolatori applicati sul muscolo, probabilmente per tenerlo in attività e rafforzarlo.