Lazio, Leiva indica la via per tornare a vincere: "Testa bassa e lavorare" - FT

La Lazio agguanta un importante pareggio nella sfida contro l'Inter. A regalare ai biancocelesti un punto importante per muovere la propria classifica, Sergej Milinkovic-Savic, che conferma di avere una particolare predilezione per i nerazzurri. Lucas Leiva, che ha giocato 80 minuti della gara, ha pubblicato un post Instagram a qualche ora dal triplice fischio dell'arbitro Guida: "Testa bassa e lavorare, questo è l'unico modo per tornare a vincere".

Lazio hai cuore e coraggio: reagisce a infortuni e difficoltà, con l'Inter è 1-1

