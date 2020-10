Lazio, 4 punti dopo le prime 3 gare: il confronto con la situazione delle ultime stagioni - FT

Si è conclusa in pareggio la sfida odierna tra Lazio e Inter. La squadra di Inzaghi, con il punto ottenuto nella sfida dell'Olimpico, va a quota quattro punti in classifica dopo la vittoria contro il Cagliari e la sconfitta con l'Atalanta. Lazio Page ha comparato la situazione attuale dei capitolini con quella delle ultime quattro stagioni. A questo punto dell'annata sportiva, nel 2019/20 i biancocelesti avevano gli stessi punti, così come nel campionato 2016/17. Tre i punti collezionati dopo tre partite dalla Lazio di due anni fa, mentre erano addirittura sette quelli guadagnati nel 2017/18 allo stesso punto della stagione.

Punti della Lazio di Inzaghi nelle prime 3 giornate di Serie A



• 4 | 2016/17

• 7 | 2017/18

• 3 | 2018/19

• 4 | 2019/20

• 4 | 2020/21#LazioInter — Lazio Page (@laziopage) October 4, 2020

