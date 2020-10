Atalanta, Toloi e il Coronavirus: "Venerdì ero positivo, ieri e oggi test negativi"

Confermati i sospetti sul caso da Coronavirus nell'Atalanta. Si tratta di Rafael Toloi che per questo oggi non figurava tra i convocati per la sfida contro il Cagliari. Lo stesso calciatore, risultato negativo agli ultimi due test, ci ha tenuto a precisare la sua situazione attraverso i propri social: "Ciao a tutti, vi ringrazio per l’affetto. Volevo comunicarvi, come quasi tutti ormai sanno, che il mio test di venerdì è risultato positivo al Covid-19. La cosa importante che voglio condividere è che i test effettuati ieri e oggi sono risultati negativi e sto bene“

