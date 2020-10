Lazio, Balzaretti: "Inzaghi grande motivatore, reazione tutt'altro che banale"

Una Lazio caparbia agguanta il pareggio, nonostante l'emergenza infortuni, nella sfida contro l'Inter. Nel post partita di Dazn, Federico Balzaretti ha elogiato in particolar modo il tecnico biancocelste Inzaghi: "La bravura di Inzaghi è motivare sempre la squadra e dopo 5 anni che la allena non è per nulla semplice. Una reazione come quella di oggi è tutt’altro che banale".

