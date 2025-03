Lazio, Liverani: "Guendouzi e Rovella trascinatori. Vittoria bellissima"

TUTTOmercatoWEB.com

Una gara incredibile quella di cui si è resa protagonista la Lazio di mister Baroni. Su un campo difficilissimo, anche per condizioni, come quello del Viktoria Plzen i biancocelesti hanno conquistato un successo importantissimo in 9 contro 11 grazie alla rete di Isaksen nel finale.

Ad analizzare il match anche Fabio Liverani che si è così espresso ai microfoni di Radiosei: "Partita strana, bella e per come è finita anche bellissima. Primo tempo bene la Lazio, ha gestito, poteva raddoppiare. Prima frazione di gioco perfetta per quella che era la gara. Il secondo tempo i biancocelesti hanno perso le certezze, espulsioni ingenue, evitabili".

"Guendouzi e Rovella vorrei averli sempre così, perché trascinano la squadra, i compagni e l’ambiente e poi insieme fanno tutto e tutto bene. L’espulsione di Rovella però è il frutto di un momento in cui non ha pensato. Non ha pensato alla gara, al momento, a ciò che poteva creare. Fortunatamente il rosso non ha gravato sulla squadra l’errore, ma si deve riflettere su questo".

"Siamo a marzo e la forza e quello che di bello abbiamo visto e vediamo della Lazio è dovuto a questa costruzione. Loro sono il motore di questa squadra. Un valore aggiunto. Tramite loro la Lazio deve riuscire a vincere o a gestire gare che non puoi disputare con il suo spartito".