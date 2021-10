Lazio, lo score in trasferta è pessimo: solo un gol segnato nelle ultime quattro partite

Quella contro il Bologna è una disfatta che fa male ma che ha in comune qualcosa con gli altri risultati negativi ottenuti finora dalla Lazio: il fatto che sia arrivata lontano dall'Olimpico. La vittoria ad Empoli era stata forse solo un caso isolato, perché da quell'1-3 la Lazio non ha più saputo vincere in trasferta: il ruolino di marcia recita tre sconfitte (Milan, Galatasaray e Bologna) e un pareggio (Torino), ma ancora di più sette gol subiti e solo uno segnato. Sono numeri che preoccupano e danno il quadro di una Lazio che fuori casa è lontana parente di quella che all'Olimpico ottiene sicuramente qualcosa in più. Un altro spunto su cui Sarri dovrà inevitabilmente riflettere e lavorare in questa sosta.