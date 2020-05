Lazio, lo staff di Inzaghi è pronto: dalla bike alle immersioni in acqua fredda

LAZIO, IL PIANO DELLO STAFF - Dopo l'ufficialità della Regione, che ha dato il via libera alla Lazio per ripartire con gli allenamenti nel centro sportivo di Formello, in casa biancoceleste è scattato il piano operativo: dai tamponi a mini gruppi, tutto è già deciso, pronto per essere messo in atto e lavorare in sicurezza. Oltre a quello operativo, c'è un altro piano nella testa dello staff di Inzaghi e riguarda gli aspetti tecnici delle sedute di allenamento. In un'intervista a 'Il Nuovo Calcio' Fabio Ripert ne ha anticipato qualche passaggio: "Bisogna stare attenti a non esagerare nei carichi, l’obiettivo è riadattare i calciatore sfruttando anche la memoria muscolare. L’aspetto motivazionale non dovrà essere sottovalutato. Saranno fondamentali la qualità e l’intensità degli allenamenti. Dobbiamo economizzare il tempo, anche proponendo allenamenti a fine partita per chi non ha giocato" ha spiegato, precisando come il team biancoceleste ha già tutto in mente: forza sul campo, cambi di direzione, sprint, lavoro aerobico, bike, immersioni in acqua fredda, corsa continua. Tutti accorgimenti per recuperare il prima possibile e per non incappare in infortuni. Quando si riprenderà, la differenza la farà lo stato fisico, oltre che quello mentale.

