Lazio - Lokomotiv Mosca, Luis Alberto: "La squadra sta migliorando. Luis Enrique? Capitolo chiuso"

Finisce 2-0 allo Stadio Olimpico. La Lazio con la vittoria odierna manda ko il Lokomotiv Mosca e conquista tre punti preziosissimi per continuare il cammino in Europa. I protagonisti delle marcature sono Basic che su cross di Pedro la insacca di testa e Patric che la mette dentro con il corpo. Gol che arriva prorpio da un corner battuto da Luis Alberto. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il fantasista biancoceleste: "Era importante vincere, penso che la squadra abbia fatto buona prestazione. Il risultato abbastanza corto pero l’importante era vincere e l’abbiamo fatto. Il calcio senza il pubblico non è la stessa cosa, il calcio è della gente e non è la stessa cosa senza. Giocare in casa con loro diventa tutta un’altra cosa, farlo con i nostri tifosi è molto bello e importante per noi. Girone? Siamo secondi adesso, la prossima la giocheremo contro il Marsiglia. Sarà tosta, è la squadra più forte del girone secondo me , dobbiamo continuare a lavorare così. Domenica abbiamo il Bologna e dobbiamo prima pensare a questo, poi riposeremo la testa. Come squadra penso che stiamo migliorando molto e oggi l’abbiamo dimostrato".

Lo spagnolo è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Il portiere ha fatto interventi importanti ma anche oggi abbiamo sbagliato tanto, speriamo che domenica entri qualche palla in più. La squadra sta migliorando molto, riusciamo a trovare gli spazi e questo è l’importante. Sarri sa che voglio sempre giocare, più gioco e meglio sto e mi arrabbio sempre quando esco. Preferisco stare sempre in campo e questo dimostra che ho voglia di giocare e di aiutare la squadra. Rispetto allo scorso anno sono cambiati i movimenti, il mister mi ha detto di giocare come so e di non pensare al resto e nelle ultime due gare mi sono sentito molto meglio con la palla, devo difendere meno. Play davanti alla difesa? Io voglio giocare, posso giocare ovunque, sono a disposizione sempre del mister anche se mi vuole mettere a sinistra o davanti alla porta. Luis Enrique? Non mi ha mai chiamato e credo che mai lo farà, penso che sia un capitolo chiuso”.

