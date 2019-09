Lazio, Lopez: "Che grande inizio, tutt'altra storia rispetto all'anno scorso!"

Sulle ali dell'entusiasmo, la Lazio. Il bel gioco ha convinto il pubblico, in queste due prime giornate di campionato. Si ripartirà domenica con la Spal. Ai microfoni di Lazio Style Radio, anche Antonio Lopez sì è detto più che soddisfatto da questa partenza della squadra di Inzaghi: "Un inizio stupendo, quello della Lazio. La vedo veramente con la testa giusta, molto più rispetto all'altro anno. E non è poco. Queste prime partite lasciano presagire un grande campionato. L'anno scorso con la Spal a Ferrara, la Lazio non affrontò la partita nel modo giusto e sappiamo quanto ci è costato quello scivolone. Penso che questo gli sia servito da lezione, Inzaghi la preparerà bene specialmente dal punto di vista dell'approccio, non credo che sarà una partita-trappola. Formazione? Non punterei sul turnover, siamo all'inizio e me la giocherei comunque con il migliore undici. E' una partita da vincere, la Lazio deve farlo".

LAZIO, TESTA GIUSTA - "La Spal? Credo che avrà timore di scoprirsi, sa di trovare una grande squadra, non la Lazio dello scorso anno. Saranno guardinghi, aspetteranno l'errore o il contropiede che possa mettere in difficoltà. La Lazio farà la partita. Nel calcio succede di tutto, ma penso che sarà così. Tare? Uno dei migliori, se non il migliore. Ha dimostrato di saper fare il suo lavoro, sa gestire bene. Tiene la base della squadra, muove poco. Abbiamo preso le pedine che mancavano nell'impostazione della Lazio. La base della squadra è rimasta quella, i giocatori si conoscono a memoria. Vavro? Inzaghi è tra i più grandi allenatori in circolazione, sa che deve aspettare il momento giusto per inserire il ragazzo. Ma quando ci saranno i requisiti, lo inserirà alla grande. Tare difficilmente sbaglia, Vavro farà vedere il suo valore. Lo scorso anno, il rammarico grande furono quelle tre partite (Spal, Sassuolo e Chievo, ndr). Il rammarico di Tare è quello. Dopo quell'esperienza, l'importante è stare con la testa giusta. In questo modo, la Lazio non avrà problemi. Lukaku? Nella rosa della Lazio fa più che comodo. Immobile? E' partito bene, Nazionale compresa. Lo vedo carico, l'anno scorso è stato sfortunato e poteva fare di più. Credo che quest'anno aggiusterà la mira e potrà fare tanti gol".

