Lazio, Lopez: "La squadra sarà potenziata per la Champions. Tare è un ds capace..."

L'ex centrocampista della Lazio, Antonio Lopez, ha parlato ai microfoni di Lazio Style radio 89.3 delle prospettive biancoceleste, partendo da un'analisi di mercato: "Per gestire una societò occorre valutare numerosi aspetti, Lotito in questo è il migliore. La base della squadra è buonissima, sicuramente la rosa verrà potenziata in virtù del nuovo impegno in Champions League. Igli Tare è un DS capace di svolgere benissimo il suo ruolo".

CHAMPIONS LEAGUE: "Quando si arriva in una nuova squadra occorre sempre un po’ di tempo per adattarsi: restando questo gruppo, già consolidato, la Lazio potrà continuare a dare filo da torcere alle avversarie. Arrivare nuovamente tra le prime quattro il prossimo anno sarebbe importantissimo: sicuramente il gruppo delle pretendenti ad un posto in Champions si allargherà. La strada è lunga e complicata, sarebbe bello passare il turno, evitando anche di incappare in qualche figuraccia”.

