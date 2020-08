Lazio, Lopez: "Stagione? L'ultimo periodo non lo considero. Correa sarà la grande sorpresa"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, ha analizzato la stagione della squadra di Simone Inzaghi: "L'ultimo periodo non lo tengo in considerazione. Sono rimasto a quando la Lazio era come un treno, era a un punto dalla Juventus. Quello seguente è stato un calcio un po' surreale. Noi quando ci fermavamo solo un mese, facevamo fatica per tornare a posto. La Lazio si era prefissata quell'obiettivo, ci è arrivata e personalmente non sono soddisfatto, di più. Speriamo che i tifosi tornino allo stadio, uno stadio vuoto non si può vedere, con la spinta dei propri sostenitori è tutta un'altra cosa. Difficoltà ci sono state un po' per tutti, comprese la Lazio. Per fortuna aveva un ampio margine di vantaggio nei confronti delle altre. Per la Lazio le motivazioni sono tante. La Champions per il calciatore è il massimo di quello che c'è oggi, è sotto gli occhi di tutti. È il mondo intero che ti segue. Con i giocatori e le motivazioni che abbiamo possiamo giocarcela, anche di fronte ai colossi. Ha dimostrato di saperci fare. Inzaghi ha dimostrato di non avere paura di nessuno, credo che lo farà anche in campo internazionale".

CALCIOMERCATO - "Sarà un mercato anomalo, anche per società fare investimenti e capire cosa succederà dopo non è facile. Champions una competizione in cui devi essere pronto, preparato, lì voli alto. Confido in Tare, è un ds eccezionale, qualcosa farà sicuramente. Questa squadra ha una grande base, è coperta in tutti i reparti. Non credo si muoverà qualcuno, ma qualche acquisto verrà comunque fatto. Un profilo che mi interessa di più? Acquistare qualche difensore non sarebbe male, a centrocampo e in avanti siamo messi bene. Sono convinto che Correa sarà la sorpresa non solo della Lazio ma anche nelle grandi competizioni, in prospettiva farà parlare di sè. Seguo da tanti anni Tare, ho avuto anche la fortuna di conoscerlo. Mi fido di lui e delle sue scelte. Borja Mayoral sarebbe un ottimo acquisto. Se dovesse arrivare, con gli altri tre, saremmo davvero completi".