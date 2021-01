Lazio, Lotito chiama Inzaghi: appuntamento fissato e rinnovo più vicino

È bastata una telefonata per riavvicinare le parti. Nei giorni scorsi, Claudio Lotito ha chiamato Simone Inzaghi per trattare il rinnovo di contratto. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, sono stati fatti importanti passi avanti e ciò che filtra è che il tecnico di Piacenza resterà ancora sulla panchina della Lazio. Prossimi settimana è previsto l'incontro decisivo per trovare l'intesa definitiva e il tanto atteso accordo sul rinnovo. Le distanze si possono eliminare. Il presidente vuole blindare il mister cresciuto nel suo settore giovanile ormai divenuto un top allenatore. Per farlo serve venirsi incontro e ritoccare l'ingaggio. Si parla di uno stipendio di 2,3 milioni all'anno con bonus di 500 mila euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

