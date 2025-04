Lazio, Lotito in vista del Bodo/Glimt: "Ci giochiamo la stagione!"

Il derby è alle spalle, ora sul calendario della Lazio c'è una data sola cerchiata in rossa, un appuntamento atteso con particolare ansia: la sfida di giovedì contro il Bodo/Glimt. La squadra di Marco Baroni sarà chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-0 dell'andata per strappare il pass per le semifinali. Una missione complicata, ma di certo non impossibile. A tal riguardo si è espresso anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto a margine dell'evento che si è tenuto in mattinata a Formello:

"L’attesa, potete immaginare come possa essere. Sicuramente per noi è molto importante dove ci giochiamo gran parte della stagione. Avete visto cosa succede in un campo sintetico, in Norvegia con la neve? La Lazio non ha potuto esprimere al meglio le sue potenzialità, speriamo che lo faccia giovedì nella consapevolezza che chiaramente è un appuntamento importantissimo che rappresenta gran parte dell’epilogo di tutti gli sforzi fatti fino a oggi".