Lazio e Croce Rossa Italiana, Lotito: "Giornata memorabile per unire i nostri simboli"

FORMELLO - Lazio e Croce Rossa Italiana insieme. È un evento storico per il mondo dello sport e del volontariato: per la prima volta comparirà il logo della Croce Rossa Italiana sulla maglia ufficiale di una squadra di calcio di Serie A. Nella sala stampa di Formello la conferenza di presentazione della divisa, che verrà utilizzata nella gara di giovedì contro il Bodo/Glimt. Presenti il presidente Claudio Lotito, la Dott.ssa Cristina Mezzaroma, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella e il Presidente Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa Italiana Salvatore Coppola.

PAROLA AL PRESIDENTE LOTITO

“Oggi per noi è una giornata memorabile, quella di poter unire i nostri simboli a quello della Croce Rossa. Come squadra di calcio combattiamo da sempre per portare nelle persone meno fortunate la possibilità di sentirsi integrate nel sistema e non essere escluse. Abbiamo una Fondazione che promuove questi valori. Riteniamo con il marchio della Croce Rossa si possa attestare un comportamento valoriale per fare gol con la vita quotidiana. Attraverso questo binomio siamo convinti che possiamo enfatizzare l’aspetto valoriale e portare il sorriso a tanti bambini e a tante persone meno fortunate. Ben venga questa iniziativa che rimarrà storica, possiamo dare una testimonianza del messaggio che trasmettere dare il calcio”.

“Ci saranno altre occasioni, sennò non avrebbe senso. Il binomio deve funzionare sempre, deve essere concreto per raggiungere dei risultati. Questa è una scelta importante per un valore fondamentale per il club, per tutti i laziali, ma anche per l’Italia. Conseguire un risultato in Europa vale per tutta l’Italia. Avere il marchio per noi è un onore e promuovere a livello europeo i valori della Croce Rossa. È un inizio che non finisce qui ma avrà un seguito”.