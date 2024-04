Lazio, Lotito: "Non ho cacciato Tare". Poi il retroscena sull'addio di Peruzzi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Lunga intervista quella rilasciata dal presidente della Lazio Claudio Lotito sulle colonne de Il Messaggero in cui il patron biancoceleste ha toccato molti temi tra cui anche quello dei cambi operati in società dall'addio di Tare fino alla discesa in campo del figlio Enrico e del ds Fabiani: "Mio figlio Enrico e il direttore Fabiani hanno fatto un ottimo lavoro. Dobbiamo ricostruirci in casa il nostro futuro, come non stava più accadendo".

"Io non ho cacciato Tare, è andato via lui e pensavo avrebbe iniziato altrove un nuovo percorso. Fra noi rimane un ottimo rapporto, ma perché dovrei riprenderlo? Non so chi metta queste voci in giro. Anche Peruzzi, mica l’ho mandato via io. Peccato per quell’anno, stavamo vincendo lo scudetto, il Covid ha rovinato tutto. Ma ci arriveremo a lottare di nuovo, è solo una questione di tempo".