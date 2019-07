Lazio, Lotito - Raggi e lo stadio di proprietà: fissato il primo appuntamento

La premiazione della Lazio in Campidoglio per la conquista della Coppa Italia, è stata anche l'occasione per smorzare le precedenti tensioni tra la società biancoceleste e la prima cittadina della Capitale. Al termine della cerimonia infatti, la sindaca Raggi e Lotito hanno avuto un breve colloquio in privato durante il quale si è discusso della costruzione dello stadio di proprietà. Come riporta la rassegna di Radiosei, i due si sono dati appuntamento al rientro delle vacanze per affrontare seriamente la questione. La Lazio il suo progetto lo ha pronto da diversi anni: lo "Stadio della Aquile", nelle intenzioni di Lotito, si potrebbe costruire sulla Tiberina con il supporto di una nuova stazione ferroviaria e di uno svincolo autostradale da realizzare chiaramente nei pressi dell'impianto. La legge sugli stadi, che prevede la semplificazione delle procedure amministrative, dovrebbe coadiuvare la realizzazione del progetto. Si attendono sviluppi.

Lazio - Lazzari, è ufficiale: il comunicato

Calciomercato Lazio, gli esuberi e i cedibili

TORNA ALLA HOMEPAGE