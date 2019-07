Calciomercato Lazio, una rosa da sfoltire tra esuberi e cedibili

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo gli acquisti di Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony, la Lazio è chiamata a sfoltire la rosa. Dopo le partenze di Murgia, Palombi, Germoni, Filippini, Spizzichino e Mohamed, sono ancora tanti i calciatori in cerca di una sistemazione. I primi ad accasarsi dovrebbero essere Cristiano Lombardi, Tiago Casasola e Djavan Anderson destinati alla Salernitana. Sulla buona strada anche la trattativa che dovrebbe portare al Benfica i portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordao. La cessione dei due ex Braga dovrebbe portare nelle casse biancocelesti circa 20 milioni di euro utili per far quadrare il bilancio e da rinvestire sul mercato. Per altri, invece, andrà trovata una soluzione. I giovani Jorge Silva, Andre Anderson, Marius Adamonis e Alessandro Rossi partiranno con Inzaghi per Auronzo. Il mister li valuterà e, al termine del ritiro, la società deciderà se tenerli o se magari mandarli a fare le ossa altrove in prestito.

GLI ALTRI - Sotto le Tre Cime di Lavaredo ci saranno anche Fortuna Wallace, Riza Durmisi, Patric, Milan Badelj e Valon Berisha (gli ultimi due raggiungeranno in corsa il gruppo, ndr). Per tutti loro la Lazio valuterà eventuali offerte che arriveranno e non è escluso che qualcuno di loro saluti in corsa i compagni. Per quello che riguarda Stefan Radu e Jordan Lukaku, invece, il discorso è diverso. Il primo sta cercando di ricucire il rapporto con la dirigenza e spera di tornare a disposizione. Il secondo andrà valutato fisicamente nelle prossime settimane dopo i tanti problemi fisici della scorsa stagione. Lungo poi è l'elenco dei calciatori al momento fuori dal progetto e per cui andrà trovata una collocazione. Di Gennaro, Minala, Kishna, Vargic, Tounkara, Bezziccheri, Bari e Baxevanos si alleneranno a parte a Formello in attesa di conoscere il loro destino. Il calciomercato è ancora lungo e per la Lazio ci sarà tanto da lavorare.

