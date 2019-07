Calciomercato Lazio, tre giocatori verso la Salernitana: ecco chi sono

CALCIOMERCATO LAZIO - Gian Piero Ventura è stato presentato ieri come nuovo allenatore della Salernitana. L'ex ct dell'Italia ha tanta voglia di prendersi una rivincita e di fare un gran campionato di Serie B. Il mister granata vuole essere protagonista e, per farlo, vuole gli uomini migliori. I primi frutti sembrano arrivare perché Lotito ha deciso di accontentarlo e dalla Lazio sono pronti a sbarcare all'Arechi tre pedine: Cristiano Lombardi, Tiago Casasola e Djavan Anderson. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'intervento del tecnico è stato decisivo per convincere i calciatori a sposare il progetto campano. Il particolare l'argentino e l'olandese di origini giamaicane erano pronti per seguire la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Entrambi, invece, torneranno a Salerno dove sono stati nell'ultima stagione per cercare la definitiva consacrazione e trascinare la squadra. Insieme a loro ci sarà Lombardi, rientrato dal prestito al Venezia. L'esterno, atteso oggi in Campania per sottoporsi alle visiste mediche, si trasferirà alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

