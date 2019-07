Calciomercato Lazio, Caicedo verso conferma e rinnovo: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - "Se resto? Sì, sicuro" ha rassicurato tutti così Felipe Caicedo, due giorni fa, durante le visite mediche in Paideia. L'attaccante ecuadoriano è pronto per vivere la sua terza stagione con la maglia della Lazio. Il pressing di Simone Inzaghi è servito e ha convinto l'ex Espanyol a restare all'ombra del Colosseo. La punta, dopo una stagione da protagonista, sembrava pronto per provare un'esperienza nuova. Sulle sue tracce c'erano il Leeds, la Cina e gli Emirati Arabi, con gli ultimi due pronti ad offrire dei contratti ricchissimi. Alla fine l'ha spuntata il mister piacentino che si fida ciecamente del proprio attaccante. Felipe ha vissuto un 2019 da protagonista con gol e assist a raffica, finendo la stagione in assoluta crescita.

RINNOVO E RITOCCO DELL'INGAGGIO - A mettere in dubbio la permanenza di Caicedo sulle rive del Tevere era anche il contratto. L'attuale accordo, infatti, scade nel 2020 e la Lazio avrebbe rischiato di perdere a zero il suo calciatore tra 12 mesi. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il club biancoceleste sarebbe pronto a prolungargli il contratto. La fumata bianca dovrebbe arrivare per un biennale, con scadenza nel 2021, con un incremento dell'ingaggio che dovrebbe salire da 1.8 a 2.3 milioni a stagione (bonus compresi, ndr). Il giocatore è pronto a partire con la squadra per Auronzo di Cadore e per mettersi al servizio di Inzaghi e dei suoi compagni. Non manca che aspettare la definitiva fumata bianca e l'annuncio del rinnovo, ma non dovrebbero più esserci dubbi. La Cina o gli Emirati possono aspettare, il presente di Caicedo si chiama ancora Lazio.

